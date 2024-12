Dionísia Flores e Isabel Silva Dionísia Flores e Isabel Silva partilhe no Facebook As mulheres estão em maioria no voluntariado e uma das mais conhecidas no concelho do Entroncamento é Dionísia Flores, ou Dona Niza, como é carinhosamente tratada por todos. A Cerci Flor da Vida em Azambuja conta há vários anos com o trabalho e dedicação de uma mulher que admite sentir-se realizada e completa quando ajuda os outros.

As mulheres estão em maioria no voluntariado e uma das mais conhecidas no concelho do Entroncamento é Dionísia Flores, ou Dona Niza, como é carinhosamente tratada por todos. Está ligada ao União Futebol Entroncamento há quase meio século e toma conta do bar do clube sempre com o sentido de missão e vontade de ajudar a colectividade. Durante seis anos também exerceu funções como técnica de equipamentos. Depois da morte do marido, Jorge Flores, o principal responsável pela sua ida para o clube, Dionísia diz que se sente mais perto dele quando está na colectividade que ama. É também por isso que, aos 80 anos, afirma que enquanto lhe for possível vai continuar a entregar-se ao clube que é parte da sua vida.