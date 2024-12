Teodoro Roque e Fernando Carneiro

Teodoro Roque é um homem do ensino que desde cedo percebeu que a sua vocação era dar aulas. Formado em Engenharia Química, tem uma ligação de proximidade com os alunos e procura recriar nas suas aulas experiências que incentivem os jovens à descoberta e que os façam perceber que estamos num cantinho do nosso planeta, mas que fazemos parte de algo muito maior. Teodoro Roque diz estar orgulhoso dos professores e não tem dúvidas de que a educação vem de casa e a instrução vem da escola. Para o professor é preciso toda uma aldeia para educar uma criança e nessa aldeia a escola tem um papel nuclear. Teodoro Roque considera que os pais são super-protectores e que isso desprotege os jovens para outras situações.

Fernando Carneiro é um dos sócios-gerentes do restaurante O Forno de Vila Franca de Xira. Uma pessoa afável, directa, de sorriso fácil e um rosto conhecido na cidade, que começou a trabalhar num restaurante quando era pequeno e nunca mais fez outra coisa. Um dia, à conversa com um amigo, decidiu arriscar e abrir O Forno, um dos restaurantes mais famosos da cidade. Gosta de dar o seu melhor todos os dias no trabalho e aposta sempre na qualidade. Trabalhar é uma das alegrias que tem na vida e pela porta do restaurante já lhe entraram muitos rostos com histórias por contar. Tudo o que serve é comprado em Vila Franca de Xira. À mesa não dispensa uma espetada de carne do lombo ou um bacalhau assado com batatas a murro e chegou a trabalhar na estalagem do Gado Bravo antes de abrir O Forno. Para Fernando Carneiro a comida é uma peça de arte e não há duas iguais.