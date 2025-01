Albertina Maria Gomes Pedroso e Vasco Luís de Mello partilhe no Facebook A primeira mulher a assumir a presidência do Tribunal da Relação de Évora é de Alverca, chama-se Albertina Maria Gomes Pedroso e tomou posse a 18 de Dezembro de 2023. Vasco Luís de Mello nasceu numa família com grande tradição empreendedora e empresarial em Portugal, em que sobressai, no século XX, a actividade do seu bisavô, Alfredo da Silva, como líder do Grupo CUF.

A primeira mulher a assumir a presidência do Tribunal da Relação de Évora é de Alverca, chama-se Albertina Maria Gomes Pedroso e tomou posse a 18 de Dezembro de 2023. A juíza desembargadora, licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, já exerceu funções de juíza no Tribunal Judicial de Alenquer e de Mação e juízos cíveis de Vila Franca de Xira e Lisboa, tendo sido promovida a juíza desembargadora em 2015. A sua eleição aconteceu a 7 de Novembro, com 29 votos num universo de 51 votantes. O MIRANTE elegeu-a Personalidade do Ano 2023 para destacar não só os valores pessoais como o percurso profissional e a forma como “considera relevante explicar aos cidadãos que o funcionamento do sistema de Justiça está ligado à vida, para que todos olhem para a Justiça com a confiança que ela merece”.