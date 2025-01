Carlos Vieira e Nuno Falcão Rodrigues

Carlos Vieira é sócio-gerente da Vieira&Pedro, uma empresa da área da carpintaria, com sede em Alcanhões, que trabalha para todo o país. Carlos Vieira herdou o negócio do pai, mas hoje o ofício de carpinteiro não tem nada a ver com o que era antigamente. É preciso conhecer a arte, mas também dominar as tecnologias; das ferramentas manuais passou-se para as ferramentas computorizadas. Um bom carpinteiro hoje é aquele que sabe o que dantes se sabia, mas também tem que ter conhecimentos de informática. Embora domine a arte da carpintaria, Carlos Vieira tem que gerir o seu tempo na maior parte das vezes a dar atenção aos clientes que dominam a prioridade de todo o bom gestor. O MIRANTE conhece o trabalho de Carlos Vieira e dá-lhe última página de honra desejando que, em conjunto com a sua equipa, comece bem o ano de 2025.

Nuno Falcão Rodrigues é o rosto da Quinta Casal da Coelheira, no Tramagal. Enólogo de profissão, trabalha naquilo que gosta. Desde criança que sempre quis ter uma vida ligada ao mundo agrícola, mas a paixão pelos vinhos só surgiu no início da idade adulta. Filho e neto de uma família de agricultores, Nuno Falcão Rodrigues apaixonou-se pelos vinhos quando o pai comprou a Quinta do Casal da Coelheira. Foi nessa altura que começou a acompanhar todo o ciclo de produção do vinho, que é hoje uma das marcas mais prestigiadas e procuradas entre as marcas da região do Ribatejo. Embora a região do Tejo tenha grandes vinhos, ainda não é reconhecida nacional e internacionalmente como outras regiões. É para que isso aconteça que Nuno Falcão Rodrigues trabalha, e por isso lhe damos a última página de honra.