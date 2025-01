Ana Inácio e Nuno Jorge Ana Inácio e Nuno Jorge partilhe no Facebook Ana Inácio é uma mulher de bem com a vida que encontrou no Ribatejo um porto seguro para a sua família e desde que chegou à região a palavra felicidade passou a ter outro sentido. Sujar as mãos para Nuno Jorge é a única forma que tem de desempenhar bem o trabalho para o qual diz sentir vocação.

Ana Inácio é uma mulher de bem com a vida que encontrou no Ribatejo um porto seguro para a sua família e desde que chegou à região a palavra felicidade passou a ter outro sentido. A empresária, que é o braço direito do marido Joaquim Baptista na empresa Inácio & Baptista, saiu há dois anos de Sintra para Salvaterra de Magos e a mudança só lhes trouxe coisas boas. A ligação a Salvaterra vem da infância, quando Ana Inácio ia passar férias com um amiga da família. Conhecedora da realidade em que vive, a empresária lamenta que a construção civil esteja muito massacrada por maus profissionais. A Inácio&Baptista é uma empresa que quer manter a sua dimensão para não perder a proximidade com os seus clientes.