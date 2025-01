Orlando Ferreira foi até há pouco tempo administrador da Rodoviária do Tejo com gabinete de trabalho em Torres Novas e secretária onde o trabalho exigia a sua presença. Reformou-se e quase desapareceu da vista. Mas foi por pouco tempo. Nos últimos dois meses colecionamos duas fotos que chegaram à redacção de O MIRANTE, que provam que a reforma já não existe para pessoas especiais que toda a vida se envolveram no trabalho e no serviço à comunidade. Orlando Ferreira foi atleta olímpico em bom tempo; depois já como administrador de empresas também começou a exercer o ofício de professor universitário, e os méritos como colunista de vários jornais, entre os quais O MIRANTE, não são de menos valor. Fomos vizinhos vários anos, mas Orlando Ferreira resolveu mudar de casa assim que mudou de vida. Nem por isso deixamos de nos comunicar porque hoje existe a internet e o telemóvel. A foto com Rosa Mota é de uma iniciativa recente em Rio Maior, e a outra é de uma homenagem no dia 16 de Janeiro a Joaquim Granger, professor da Faculdade de Motricidade Humana, treinador de ginástica, e o mais velho atleta olímpico de Portugal, um dos cinco pioneiros que representou a ginástica portuguesa na estreia em Jogos Olímpicos de 1952. Na foto reconhece-se ainda o médico Gentil Martins, amigo de casa de Orlando Ferreira, outra grande figura que marcou a medicina em Portugal. Esta última página de honra dedicada a Orlando Ferreira é para lembrar que o jornalismo e os jornais também se fazem de afectos, e de pequenos milagres que alimentam a vida, muito mais que o pão com manteiga de todos os dias.