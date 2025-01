Jorge Humberto Malacas e Horácio Caetano

Jorge Humberto Malacas é um homem que desde sempre trabalhou para ser autónomo e independente financeiramente. Deixou de estudar aos 19 anos, entrou no mercado de trabalho como comercial e mais tarde fez-se solicitador, profissão que agarrou com “unhas e dentes” há mais de 25 anos. Natural de Santarém, cresceu em Azoia de Cima, localidade que lhe traz grandes memórias de infância, quando brincava na rua ou ajudava os pais a cuidar de 300 porcos, de um hectare de milho e do café. Jorge Humberto Malacas diz com orgulho que foi criado na mercearia do avô e até chegou a ser DJ nas festas da aldeia. Jorge Humberto Malacas também tem carreira na política e no associativismo e diz que valoriza pessoas com capacidade de diálogo e com as quais é possível conversar em harmonia e sinceridade.