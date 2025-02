Fernando Afoito e Catarina Gaspar

Fernando Afoito tem dedicado uma vida à medicina e às relações de proximidade com as pessoas. Catarina Gaspar foi a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente da Assembleia Municipal de Arruda dos Vinhos desde a revolução de Abril.

Fernando Afoito tem dedicado uma vida à medicina e às relações de proximidade com as pessoas. Médico há mais de quatro décadas, é um homem calmo, de afectos, que admite ter muita dificuldade em dizer não. Nasceu no Cartaxo, mas mudou-se para fazer carreira em Mação, vila onde ainda reside com muito orgulho. Reformou-se do Serviço Nacional de Saúde, mas continua a dar consultas no privado pela paixão que tem à profissão. As melhores recordações que guarda era quando os seus utentes lhe levavam ovos, laranjas ou outros produtos como forma de agradecimento. Para Fernando Afoito, que nunca foi em politiquices, há muita burocracia a inundar os centros de saúde e falta qualidade aos serviços de urgências.

Catarina Gaspar foi a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente da Assembleia Municipal de Arruda dos Vinhos desde a revolução de Abril. É uma mulher simples, de bem com a vida, cordial, que quer sempre o bem da terra e das suas gentes. A desonestidade intelectual e a política suja tiram-na do sério e sempre gostou de escrever: tem três livros publicados de poesia, um de prosa e já participou em seis antologias. Diz que é importante pensar fora da caixa, não seguir o pensamento de rebanho e está a preparar uma biografia de Irene Lisboa, escrita de mulher para mulher. Ser presidente da assembleia municipal foi uma honra que diz ter mudado a sua vida. Defende oportunidades iguais para as mulheres e é uma pessoa optimista por natureza.