Rui Vitória e Andreia Carreira

Rui Vitória é um dos nomes mais famosos do futebol nacional, mas são as suas qualidades humanas que o tornam diferente de todas as figuras públicas do país. O seu percurso de sucesso, com a conquista de três campeonatos nacionais, uma Taça de Portugal, uma Taça da Liga e duas Supertaças, nunca alteraram a sua postura e maneira de ser. Natural de Alverca, avançou para o primeiro desafio no estrangeiro e levou o Al Nassr, a actual equipa de Cristiano Ronaldo, à conquista do campeonato saudita ao fim de 15 anos. Um percurso de sucesso sempre a lembrar os seus pais, que perdeu num acidente de viação. Recorde-se que Rui Vitória foi Personalidade do Ano de O MIRANTE em 2016 tendo recebido o prémio no Cartaxo numa cerimónia onde não faltou nenhuma câmara de televisão.

Andreia Carreira é uma daquelas médicas de família que gosta do contacto com os seus pacientes e de saber mais para além dos problemas que os levam ao seu gabinete. Desde criança que sabia que queria trabalhar na área da saúde e lamenta que os médicos não sejam valorizados. Dá mais de 600 consultas por mês e ainda tem o trabalho burocrático para fazer, realidade que dificulta a conciliação com outra das suas paixões: a música. Toca clarinete na Banda da Mata, em Torres Novas, e é maestrina na Banda Republicana Marcial Nabantina, a colectividade mais antiga do concelho de Tomar que já recebeu o prémio Personalidade do Ano Cultura. Andreia Carreira é uma mulher de várias paixões que toda a gente gostava de ter por perto.