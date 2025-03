Miguel Santos e Margarida Silva

Há quem diga que muitas pessoas preferem esconder o segredo do seu sucesso para evitar o mau olhado, mas no caso de Margarida Silva, consultora imobiliária na Remax Vantagem Ribatejo, a tarefa é complicada. O sorriso e simpatia que mantém na relação com os seus clientes e interessados é evidente à primeira vista e um dos muitos factores diferenciadores que fazem de Margarida Silva uma consultora imobiliária de excelência. Embora tenha uma postura discreta, não tem papas na língua na hora de dizer o que pensa. Considera que, desde a pandemia, as casas passaram a ter mais importância na vida das pessoas e que é preciso as câmaras municipais facilitarem mais os processos, nomeadamente na requalificação de casas antigas, para as pessoas não desistirem de as reabilitar e assim valorizarem o seu próprio património e a sua terra .