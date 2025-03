Última Página de Honra partilhe no Facebook Miguel Castanho, Francisco Pinto Balsemão, Carlos Alexandre, Carlos Alberto Mineiro Aires, António Valdemar e Júlio Isidro foram Personalidades do Ano distinguidas por O MIRANTE.

Miguel Castanho

O MIRANTE escolheu para Personalidade do Ano de 2020 o cientista Miguel Castanho, pelo seu papel no âmbito da divulgação de informação credível, ponderada e acessível. A escolha foi também determinada pela sua postura cívica, frontal e lúcida, e pelo seu humanismo. Miguel Castanho é cientista no Instituto de Medicina Molecular e professor catedrático de Bioquímica na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. A sua permanente disponibilidade para falar com os jornalistas é determinada pela defesa de uma informação certificada. Lembra frequentemente que elaborar uma verdade científica exige bastante trabalho e procedimentos padronizados, mas que para fazer uma notícia falsa basta um pouco de imaginação e uma meia verdade.

Francisco Pinto Balsemão

O MIRANTE distinguiu Francisco Pinto Balsemão como Personalidade do Ano Nacional em 2015. Mais conhecido pelo seu papel na comunicação social do que por ter sido primeiro--ministro, os jornais e o jornalismo em Portugal devem muito do que são hoje a Francisco Balsemão. O Expresso é a marca mais prestigiada do jornalismo escrito em Portugal e a SIC foi a primeira televisão privada em Portugal. Depois de um discurso na cerimónia de entrega do Prémio Pessoa 2024, Marcelo Rebelo de Sousa condecorou Francisco Pinto Balsemão com Grã-Cruz da Ordem de Camões tendo afirmado que a condecoração a Balsemão homenageia quem soube “abrir caminhos e mudar mentalidades”.

Carlos Alexandre

O juiz Carlos Alexandre, natural de Mação teve a seu cargo alguns dos maiores e mais complexos processos de criminalidade económico-financeira, tráfico de droga, terrorismo, entre outros. Foi escolhido por O MIRANTE como a Personalidade do Ano 2017. A distinção de O MIRANTE é uma forma de salientar a seriedade e dedicação à justiça e por sempre ter dado provas de não procurar qualquer tipo de reconhecimento ou mediatismo, nem de fugir às suas responsabilidades. Carlos Manuel Lopes Alexandre, oriundo de uma família humilde, regressa à sua terra natal sempre que pode e continua a conviver com os seus amigos de sempre.

Carlos Alberto Mineiro Aires

A Personalidade do Ano 2022, de O MIRANTE, Carlos Alberto Mineiro Aires, nasceu em Abrantes mas cresceu no Tramagal, onde viveu a infância e parte da juventude. Possui um vasto currículo profissional e foi Bastonário da Ordem dos Engenheiros entre Abril de 2016 e Março de 2022, tendo sido nomeado, em Julho, Presidente do Conselho Superior de Obras Públicas. A sua escolha para personalidade do ano deveu-se à postura ética, rigorosa e livre e à capacidade de ser directo e frontal na defesa das suas ideias. Refere, com frequência, nunca esquecer que, para os engenheiros, a recta é sempre o caminho mais curto entre dois pontos, enquanto que, para os outros, por vezes, é uma curva muito complexa.

António Valdemar

Jornalista há quase 70 anos e titular da carteira profissional número um, António Valdemar foi distinguido em 2020 pela redacção de O MIRANTE Personalidade do Ano Nacional. Sensibilizado pela distinção, agradeceu ao director do jornal e “em nome dele, a todos os que fazem parte de um jornal que aposta na valorização do Ribatejo e, simultaneamente, que combate o centralismo político, que se acentua em Lisboa, em oposição aos ideais proclamados no 25 de Abril”. Nascido nos Açores, mas radicado em Lisboa em 1959, conheceu e conviveu com os mais destacados escritores e intelectuais como Almada Negreiros e Aquilino Ribeiro, assim como com os jornalistas mais importantes dos últimos quase setenta anos que leva de profissão.

Júlio Isidro

Júlio Isidro foi Personalidade do Ano Nacional em 2017. Produtor, realizador e apresentador de programas de televisão desde 1960, e de rádio desde 1968, o seu trabalho continua a chegar ao público. Lançou centenas de artistas na área da música e das artes em geral. Através de entrevistas ficámos a conhecer cantores, actores, criadores, nacionais e estrangeiros. Os mais antigos recordam-no como o Tio Julião. Os que são um pouco mais velhos lembram a “Febre de Sábado de Manhã” ou “O Passeio dos Alegres”. Em parceria com o actor Mário Viegas fez-nos ouvir através do programa “Palavras Ditas” poesia dos grandes poetas, sempre em horário nobre. Júlio Isidro publicou, em 2016, uma autobiografia intitulada “O Programa Segue Dentro de Momentos”.