A entrega dos prémios Personalidade do Ano, que O MIRANTE entregou na passada tarde de quinta-feira 13 de Março, está bem documentada nesta edição, mas quisemos que chegasse a esta coluna por razões de força maior. As duas famílias aqui reunidas têm em comum terem médicos que, para além de exercerem a sua profissão (um médico só deixa de trabalhar quando morre assim como um verdadeiro jornalista) também exercem outros cargos ligados à vida activa das suas comunidades. Na foto de cima reunimos os amigos e familiares de José Veiga Maltez, que recebeu o prémio VIDA, e na de baixo os amigos e família de Bernardo Duque Neves, que recebeu o prémio Prestigio, onde sobressai o pai do premiado, o também médico António Duque Neves que é uma figura conhecida e estimada na região e um médico com créditos que bem merecem reconhecimento público. Os prémios Personalidade do Ano de O MIRANTE têm o mérito de premiar, mas também de juntar as pessoas mais importantes da região, que fazem do nosso território o melhor local do mundo para viver. Assim saibamos estimar o que temos e, acima de tudo, valorizarmos o que somos. A Última Página de Honra esta semana é para todos os premiados, mas para esta secção resolvemos dar o privilégio a estes dois premiados e a estas duas famílias.