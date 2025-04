Rosinda Serrão e Sandra Azenha

partilhe no Facebook

Rosinda Serrão é um bom exemplo de alguém que trabalhou e lutou para cumprir os seus sonhos e objectivos. Desde os tempos em que, em criança, ia para o tribunal porque achava fascinante, até aos dias de hoje, Rosinda Serrão leva mais de duas décadas como advogada, tendo sempre por princípio os valores da honestidade e da confiança. Natural do Biscainho, no concelho de Coruche, nunca quis abandonar o Ribatejo porque é apegada às suas raízes. Dedica-se aos seus casos de corpo e alma e perde muitas noites de sono para os estudar. Rosinda Serrão considera que um bom advogado deve saber ouvir e afirma que acredita na Justiça, embora não acredite em alguns dos seus intervenientes, nomeadamente alguns procuradores, advogados, colegas, funcionários judiciais e juízes.

Natural de Santarém, Sandra Azenha encontrou em Rio Maior uma boa cidade para exercer a profissão de solicitadora. Depois de, em criança, ambicionar ser educadora de infância, decidiu que o futuro passaria pela solicitadoria, uma profissão que diz ser desgastante mas também apaixonante e, por isso, não se via a fazer outra coisa. Para Sandra Azenha, um bom solicitador é alguém que está em constante actualização e que preserva em todos os processos os valores da honestidade, seriedade e dedicação. Filha de um motorista de pesados e de uma mãe doméstica, Sandra Azenha atribuiu muito do que é hoje ao facto de ter tido uma infância feliz, livre e sem medos. Aprender a conciliar a vida profissional com a vida familiar é uma das suas grandes virtudes.