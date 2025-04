Carlos Amaral e Raquel Ramos

Pode dizer-se que a veia de empresário de Carlos Amaral apareceu aos 15 anos de idade, quando começou a trabalhar como electricista automóvel e a pensar em ter uma oficina por conta própria. O sonho concretizou-se sete anos depois e actualmente, o proprietário da oficina Amaral Automotive, no Entroncamento, continua a estar apaixonado pela profissão que exige de si o máximo rigor e profissionalismo. Natural de Lisboa e a viver em Torres Novas desde os 12 anos, Carlos Amaral diz não saber viver sem os valores da honestidade e lealdade e assume que o conhecimento aliado à qualidade dos equipamentos com os quais trabalha são o segredo para o sucesso do negócio. O empresário diz que não há trabalho que o assuste e promete continuar a sujar as mãos para resolver os problemas dos seus clientes.

Há muitos anos que se fala numa crise no associativismo devido à falta de dirigentes, mas para a presidente do Ateneu Artístico Cartaxense há uma medida que pode ajudar a atenuar as lacunas: o dirigismo associativo passar a ser remunerado. Presidente do Ateneu desde Janeiro de 2022, Raquel Ramos levou para a colectividade um espírito colaborativo, envolvendo pais e patrocinadores no dia-a-dia da associação. Raquel Ramos é psicóloga criminal e trabalha no Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus há vários anos, onde diz sentir-se realizada. Foi atleta de trampolins no Ateneu Cartaxense dos quatro aos 17 anos e agora, como presidente, promete “amor à camisola” para levar a colectividade a novos voos. Gerir a falta de dinheiro para alimentar projectos vai continuar a ser o grande desafio.