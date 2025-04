Hélio Gomes e João Dias

Hélio Gomes é gerente da Óptica Central na Castanheira do Ribatejo. É um transmontano que adoptou o Ribatejo para trabalhar e constituir família. Considera-se um homem de bem com a vida que gosta de estar com a família e conviver com os amigos. Lançou-se no negócio por conta própria, sem arrependimentos, embora considere difícil gerir, sobretudo quando as pessoas não têm respeito pela sua profissão e pelo seu trabalho. O empresário defende que os profissionais das ópticas devem ser mais unidos e respeitarem-se no que toca à concorrência. Hélio Gomes só vende os produtos que acredita terem qualidade. Assim honra o espaço comercial de que é gerente com os valores sólidos que lhe foram transmitidos na educação dada pelos seus pais. O MIRANTE dá-lhe a última página de honra e o escriba promete uma visita assim que começar a falta de vista.