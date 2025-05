Rogério Simões e Nuno Ventura

A vida de empresário de Rogério Simões começou cedo, aos 20 anos, em Marinhais. Seguiu as pisadas do seu pai e avô e há mais de quatro décadas que é o rosto e proprietário da mercearia Loja dos Frescos – Amanhecer. A relação com os seus clientes é um dos factores que melhor define e diferencia Rogério Simões de outros empresários do sector. Continua a ir a casa das pessoas nas freguesias do concelho vender os produtos e, com muitas delas, chega a fazer de psicólogo, principalmente dos mais idosos e que vivem isolados. O trabalho e a dedicação são os ingredientes para o segredo do sucesso de um negócio de proximidade que vive do contacto e das relações humanas que Rogério Simões vai mantendo com os seus clientes e amigos.