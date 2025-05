Heliana Travessa e Ana Catarina Brás partilhe no Facebook Heliana Travessa é uma mulher que cresceu dentro da empresa fundada pelo seu pai, a RTR - Tornearia e Fresagem. Ter um extremo cuidado para com os clientes e cumprir as regras de saúde são as duas principais preocupações de Ana Catarina Brás, a empresária que abriu a Camomila.

Heliana Travessa é uma mulher que cresceu dentro da empresa fundada pelo seu pai, a RTR - Tornearia e Fresagem, empresa especializada em trabalhos de metalomecânica, sediada em Vila Chã de Ourique, no concelho do Cartaxo. Gosta de estar ligada às pessoas, de as ouvir e acolher, e de as motivar para atingirem o máximo do seu potencial. Define-se como uma pessoa optimista por natureza, persistente, ambiciosa e perfeccionista, características essenciais no seu trabalho como responsável pela gestão de recursos humanos da empresa. Juntamente com o seu irmão, tem dado seguimento ao negócio familiar, dando o seu cunho pessoal e ajudando-a a crescer sem nunca perder o seu modelo de proximidade com os clientes e trabalhadores.