Gonçalo Eloy e Maria Noémia Maurício

Gonçalo Eloy é sócio-gerente da AgroRibatejo e um empresário que respira dinâmica e sucesso. A empresa com mais de 70 anos de história continua a ter um espírito familiar com uma cultura muito vincada e muito própria que assenta nas ideias do seu fundador, o seu avô. No entanto, Gonçalo Eloy tem deixado o seu cunho pessoal na gestão da empresa, apostando na inovação e tendo sempre como prioridade os seus funcionários, considerados o principal activo da AgroRibatejo. Esforço, rigor, sacrifício, empenho e dedicação têm sido, e vão continuar a ser, as principais armas de uma empresa que é marca de prestígio na região ribatejana e que é conhecida a nível nacional e internacional pela proximidade com os seus clientes.