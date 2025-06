Celeste Rodrigues e Rosa Garrett partilhe no Facebook A “Celeste do Montepio” é o nome carinhoso pelo qual é conhecida Celeste Rodrigues, um dos rostos da Associação de Socorros Mútuos Benaventense. Rosa Garrett é psicóloga e proprietária do Positiva.Mente, um gabinete criado a pensar no equilíbrio e bem-estar, no Entroncamento.

A “Celeste do Montepio” é o nome carinhoso pelo qual é conhecida Celeste Rodrigues, um dos rostos da Associação de Socorros Mútuos Benaventense. Com oito décadas de vida, diz não se sentir velha e não lhe falta energia para dar injecções, medir tensões e gerir a agenda das consultas médicas na Associação de Benavente. A sua história de vida é demasiado longa para a conseguir condensar nesta coluna de texto, mas o seu carácter pode definir-se num lema que a acompanha desde sempre e que fez questão de partilhar em entrevista a O MIRANTE: “tenho de fazer pelo menos uma boa acção por dia”. Bem disposta por natureza, assume que não é capaz de dizer que não e olha para a vida sempre com o copo meio cheio, mesmo nas alturas mais difíceis.