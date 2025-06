Maria João Serras e José Pedro Gil

Maria João Serras é uma jovem empresária de Mação conhecida pelo seu sorriso e simpatia. Veterinária de formação, ainda tentou cimentar uma carreira na área, mas apenas três anos depois, aos 28 anos, decidiu começar a trabalhar com o pai e aprender com ele tudo sobre os negócios dos pneus e dos combustíveis. Quis o destino que ao fim de dois meses tivesse de assumir a empresa porque o pai faleceu inesperadamente. A partir desse dia a empresa João Serras – Pneus e Combustíveis passou a ter o seu cunho, respeitando sempre os princípios e valores do seu pai. Determinada por natureza, Maria João Serras implementou o seu estilo, mostrou que confiava nas pessoas e valorizou o espírito de equipa, continuando assim a fazer da empresa uma referência no sector e na relação com os seus clientes.