Maria João Amante e Carlos Correia dos Reis

Costuma dizer-se que ter um bom professor é meio caminho andado para crescermos com princípios e valores e nos tornarmos pessoas de carácter. Esta sempre foi a missão de Maria João Amante, uma professora que influenciou positivamente centenas de alunos dos concelhos de Alenquer e Vila Franca de Xira. Nunca precisou de bater num aluno para se dar ao respeito, defendendo que é com o diálogo que as pessoas são compreendidas. Natural de Alhandra mas a residir no Sobralinho, Maria João Amante diz que uma das coisas que mais a deixam feliz é saber que os seus alunos vingaram na vida. Mulher do associativismo, pertence ao grupo de professores voluntários da leitura no Agrupamento de Arruda dos Vinhos, está ligada ao Coro Notas Soltas, é secretária da direcção do Grupo de Artistas e Amigos da Arte de VFX e é presidente assembleia-geral da UDCAS.