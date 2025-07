Última Página de Honra

As janelas do edifício sede de O MIRANTE estão decoradas com 12 fotografias retiradas do arquivo do jornal.

A intenção é homenagear Joaquim Veríssimo Serrão, cujo centenário de nascimento decorreu no passado dia 8 de Julho. Professor e Historiador, Joaquim Veríssimo Serrão é uma das grandes figuras do país do antes e do depois da revolução dos cravos. O seu percurso profissional e pessoal está para sempre ligado à cidade de Santarém, onde nasceu e morreu, e agora dá nome a um Centro de Investigação onde se reúne todo o seu riquíssimo espólio. Na próxima semana, O MIRANTE publica um suplemento de 12 páginas dedicado inteiramente a Joaquim Veríssimo Serrão, recordando algumas das suas entrevistas e textos que fizeram história.