Carlos Pimentel Vieira e Paula Duarte

Carlos Pimentel Vieira é o exemplo de um empresário que teve de ultrapassar vários desafios para alcançar o sucesso. São muitos, poucas as pessoas da zona do Vale do Tejo que não se tenham já cruzado com o rosto de Paula Duarte, consultora imobiliária na Póvoa de Santa Iria.

Carlos Pimentel Vieira é o exemplo de um empresário que teve de ultrapassar vários desafios para alcançar o sucesso. Fez-se homem muito cedo depois da morte prematura do pai e aos 16 anos teve a primeira experiência a trabalhar com mármore para ajudar a pagar as contas da casa. Trabalhou na empresa do seu irmão mais velho durante anos e em 2008 decidiu tornar-se empresário em nome individual, embora faça questão de dizer que continua a ser funcionário. Fundou a Carlos Pimentel Vieira – Mármores Unipessoal, Lda, e todos os dias antes das oito da manhã já está na empresa. Não tem hora para sair e não tem dúvidas de que a satisfação de um cliente é o melhor cartão-de-visita da empresa. Carlos Vieira é um homem de família e os netos são a luz dos seus olhos e com quem passa os tempos livres.