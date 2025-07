Pedro Beato e Carlos Coutinho

Pedro Beato é o rosto do turismo no Ribatejo e desde que tomou posse que a região tem saído valorizada. Carlos Coutinho é um gestor que tem como principais qualidades duas características que são antagónicas: o rigor e a empatia.

Pedro Beato é o rosto do turismo no Ribatejo e desde que tomou posse que a região tem saído valorizada. Costuma estar presente nas principais iniciativas nos concelhos e tem pautado a sua intervenção pela promoção, sobretudo, da gastronomia, paisagem, tradições locais e enoturismo como as grandes bandeiras ribatejanas. Pedro Beato é filho de um capitão de Abril, Carlos Beato, antigo companheiro de armas de Salgueiro Maia, e sempre considerou um privilégio ter crescido com alguém em casa que ajudou a mudar o rumo do país. Tem o seu pensamento político bem delineado, não fecha a porta a uma candidatura numas próximas autárquicas, mas neste momento tem apenas uma missão enquanto vice-presidente da Entidade de Turismo do Alentejo e Ribatejo: potenciar o turismo numa região que tem muito para dar.