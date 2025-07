Victor Bezerra e Alexandre Lyra Leite partilhe no Facebook Victor Bezerra, que foi pioneiro na região no combate à Sida, tem uma personalidade vincada e muitas histórias que um dia gostava de contar num livro, mas ainda não o fez porque tem medo que lhe chamem vaidoso. Alexandre Lyra Leite é encenador, autor e um dos fundadores da Inestética, estrutura artística residente no Palácio do Sobralinho.

Há um nome na medicina da região ribatejana que é consensual no que diz respeito à proximidade e profissionalismo com que sempre atendeu os seus pacientes ao longo de meio século. Victor Bezerra, que foi pioneiro na região no combate à Sida, tem uma personalidade vincada e muitas histórias que um dia gostava de contar num livro, mas ainda não o fez porque tem medo que lhe chamem vaidoso. Foi médico em Santarém, Torres Novas e Chamusca, e após uma carreira com muitos episódios, como ter estado às portas da morte, só se reformou aos 80 anos, o que demonstra a sua paixão pela profissão. Tem sete filhos, muitos netos e diz ter cumprido a sua missão de vida: tratar doentes e salvar vidas com a vantagem de ainda hoje ter pessoas que passam por si na rua e agradecem os serviços prestados.