07/08/2025

Última Página de Honra | 07-08-2025

Irina Batista e Alexandre Tadeia

- fotos arquivo O MIRANTE
Escrever sobre Irina Batista é um desafio, tendo em conta que é uma mulher que gosta de estar em várias frentes. Um dos rostos mais conhecidos da vida associativa do concelho de Coruche chama-se Alexandre Tadeia, o presidente e fundador da Búzios - Associação de Nadadores Salvadores de Coruche.

Escrever sobre Irina Batista é um desafio, tendo em conta que é uma mulher que gosta de estar em várias frentes. É presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Samora Correia há cerca de um ano e tem conseguido aproximar a corporação da comunidade. Também é educadora de infância, autarca na assembleia municipal, dirigente associativa, esposa e mãe de dois filhos, o Manuel e a Matilde, o seu grande orgulho. Irina Batista é uma mulher de causas e afirma não gostar de conflitos, recorrendo sempre ao diálogo e à empatia para resolver os seus problemas. Gosta de formar pessoas e diz que o saber não ocupa lugar, procurando sempre aprofundar conhecimentos nas áreas da saúde, intervenção precoce e necessidades educativas especiais.

Um dos rostos mais conhecidos da vida associativa do concelho de Coruche chama-se Alexandre Tadeia, o presidente e fundador da Búzios - Associação de Nadadores Salvadores de Coruche. Ao fim de décadas de trabalho associativo, continua a abraçar o projecto de corpo e alma com o mesmo sentido de missão: salvar vidas. A paixão pela água e a vontade de ensinar surgiu ainda na adolescência sobretudo com a sua passagem pelas actividades de tempos livres promovidas pela câmara durante as férias de Verão. Também é professor e investigador na área do salvamento, tendo já escrito alguns artigos científicos sobre o tema. Confessa ser viciado no trabalho e nunca trabalha menos de nove horas diárias. Nos tempos livres gosta de estar com a família e praticar exercício físico, como natação, canoagem, futebol ou ginásio.

