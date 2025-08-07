Irina Batista e Alexandre Tadeia - fotos arquivo O MIRANTE partilhe no Facebook Escrever sobre Irina Batista é um desafio, tendo em conta que é uma mulher que gosta de estar em várias frentes. Um dos rostos mais conhecidos da vida associativa do concelho de Coruche chama-se Alexandre Tadeia, o presidente e fundador da Búzios - Associação de Nadadores Salvadores de Coruche.

Escrever sobre Irina Batista é um desafio, tendo em conta que é uma mulher que gosta de estar em várias frentes. É presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Samora Correia há cerca de um ano e tem conseguido aproximar a corporação da comunidade. Também é educadora de infância, autarca na assembleia municipal, dirigente associativa, esposa e mãe de dois filhos, o Manuel e a Matilde, o seu grande orgulho. Irina Batista é uma mulher de causas e afirma não gostar de conflitos, recorrendo sempre ao diálogo e à empatia para resolver os seus problemas. Gosta de formar pessoas e diz que o saber não ocupa lugar, procurando sempre aprofundar conhecimentos nas áreas da saúde, intervenção precoce e necessidades educativas especiais.