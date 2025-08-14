Paula Capela e Rita Aguiar
Há duas décadas que a vila de Alhandra é sede da empresa Claralux - Instalações Eléctricas Lda. Um dos rostos principais é Paula Capela, juntamente com o seu marido. Apaixonada por números, a contabilista, natural de Lisboa, adora viver na freguesia e um dos prazeres que não dispensa é cumprimentar as pessoas com um sorriso, muitas vezes durante as suas corridas pelo calçadão da vila. Paula Capela é uma mulher de família e tem na filha o seu grande orgulho. Na empresa faz de tudo um pouco, como vender ao balcão, tratar das encomendas, da contabilidade e organização da loja. Diz que quando deita a cabeça na almofada dorme bem e que isso faz dela uma pessoa calma, tolerante e com capacidade para lidar com todos os desafios.
Há sorrisos que são inconfundíveis e um deles é o da médica Rita Aguiar. A imuno-alergologista na Clínica Central do Carregado é filha de Jorge de Aguiar, pediatra com percurso reconhecido na região, onde há quatro décadas abriu a clínica onde trabalha. Dona de si própria, desde sempre quis ser médica pelo sentido de missão de ajudar a salvar pessoas. Rita Aguiar é uma mulher de sonhos e, mais do que isso, é uma mulher que gosta de os cumprir. Considera-se uma pessoa que gosta de desafios, ambiciosa e com um futuro ainda por descobrir. Não gosta de estar com gente preguiçosa, embora saiba lidar com as diferenças. Diz, com orgulho, que as mulheres têm um sexto sentido e são mais assertivas em muitas áreas do que os homens, embora seja a favor da igualdade e da existência de grupos heterogéneos.