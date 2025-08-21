Fábio Simões e Vítor Piteira
Fábio Simões é um homem das contas e, na altura de decidir o futuro dos seus estudos, ouviu os conselhos dos pais que lhe disseram que a vida no campo era muito dura e que não queriam isso para ele. Licenciou-se em Contabilidade e Fiscalidade, tem um mestrado na mesma área e posteriormente fez uma especialização em Direito Fiscal. Em 2015 assumiu a gerência da NumerDisponível, um gabinete de contabilidade em Benfica do Ribatejo, concelho de Almeirim, que gere com a sua sócia. Com uma carteira com mais de uma centena de clientes, Fábio Simões diz que o segredo do sucesso assenta num crescimento sustentado e uma aposta na qualidade do serviço. Além de contabilista certificado e consultor fiscal, o empresário também é formador no IEFP de Santarém porque gosta de ensinar aquilo que aprendeu com outros.
Vítor Piteira é um empresário com um percurso profissional que faz a diferença. Começou a trabalhar aos 19 anos numa mercearia em Lisboa, mas pouco tempo depois o destino levou-o de volta para Alpiarça, de onde é natural, para trabalhar um ano no antigo Grémio da Lavoura. Actualmente, e desde há várias décadas, gere a J M Céu - Comércio de Combustíveis Lda., empresa que formou com o sogro e que é conhecida pela proximidade que mantém com os clientes. A empresa tem dois postos de combustível, um em Santarém junto à rodoviária, e outro na Rua José Relvas, em Alpiarça. Para Vítor Piteira, o comércio tem uma vida muito difícil em Alpiarça, muito por culpa das mentalidades. Um atendimento cuidadoso e ter o pessoal sempre apresentável são outras das características que os seus clientes valorizam.