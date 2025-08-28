Henrique Henriques e Rui Patrício partilhe no Facebook Pragmático e concentrado na resolução de problemas, o CEO do Grupo H Saúde, Henrique Henriques, é alérgico a quem só consegue ver problemas. O advogado Rui Patrício nasceu em Santarém e viveu em Alcanhões até ir estudar para Lisboa, onde reside.

Pragmático e concentrado na resolução de problemas, o CEO do Grupo H Saúde, Henrique Henriques, é alérgico a quem só consegue ver problemas. Outra alergia, que nenhuma das médicas especialistas do Grupo lhe consegue curar, é à falsidade e à mentira. Divertido e simpático, tem satisfação em criar mais emprego e mais ofertas de serviços, através do crescimento das empresas do Grupo. Ambicioso, não é escravo do trabalho e recebe energia do convívio com os amigos e do tempo passado com a família, nomeadamente com a companheira, Vanessa Passarinho e o filho, Sebastião. Tem a frontalidade de dizer que o Serviço Nacional de Saúde é uma mais-valia que nunca deve deixar de existir, e que o país precisa de imigrantes.