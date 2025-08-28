Henrique Henriques e Rui Patrício
Pragmático e concentrado na resolução de problemas, o CEO do Grupo H Saúde, Henrique Henriques, é alérgico a quem só consegue ver problemas. Outra alergia, que nenhuma das médicas especialistas do Grupo lhe consegue curar, é à falsidade e à mentira. Divertido e simpático, tem satisfação em criar mais emprego e mais ofertas de serviços, através do crescimento das empresas do Grupo. Ambicioso, não é escravo do trabalho e recebe energia do convívio com os amigos e do tempo passado com a família, nomeadamente com a companheira, Vanessa Passarinho e o filho, Sebastião. Tem a frontalidade de dizer que o Serviço Nacional de Saúde é uma mais-valia que nunca deve deixar de existir, e que o país precisa de imigrantes.
O advogado Rui Patrício nasceu em Santarém e viveu em Alcanhões até ir estudar para Lisboa, onde reside. Não é aficionado de touradas, nem entusiasta de futebol, mas os gostos pessoais não atrapalham o seu desempenho profissional, o que faz com que já tenha estado envolvido em casos do mundo do futebol. Comedido e ponderado, considera que a justiça não tem tantos problemas quanto se diz. Sobre a transformação de processos em espectáculos mediáticos, ironiza, dizendo que isso sai mais barato do que fazer novelas. Sócio da sociedade de advogados Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados, é um advogado caro, mas tem trabalhado ‘pro bono’ em casos que o tocam, como situações de flagrante injustiça ou que o sensibilizam em termos humanos.