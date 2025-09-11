uma parceria com o Jornal Expresso
Júlia Bernardino e Ana Luísa Proença

- fotos arquivo O MIRANTE
Escritora, cronista, professora de inglês e de técnicas de tradução, em Vialonga, concelho de Vila Franca de Xira, Júlia Bernardino é uma pessoa muito feliz que ambiciona fazer os outros felizes. Apesar de jovem, Ana Luísa Proença já tem mundo. E não precisou de viajar muito para além daquilo que viajou, entre a sua aldeia, Telhado, no Fundão, e Santarém.

Quando andava na escola primária, já lia Florbela Espanca, e a primeira coisa que se lembra de ter escrito foi um poema. E já criava e escrevia histórias para as suas bonecas. Escritora, cronista, professora de inglês e de técnicas de tradução, em Vialonga, concelho de Vila Franca de Xira, Júlia Bernardino é uma pessoa muito feliz que ambiciona fazer os outros felizes. Alunos, colegas, amigos e familiares. Mãe de duas filhas, diz que, quando vê adolescentes a colocar aplicações nos telemóveis dos namorados e namoradas para verem em tempo real onde é que andam, sente ainda mais a importância de ser professora, e de ser melhor professora. De estar sempre disponível para os alunos.

Ter mundo é conhecer múltiplas realidades, não de passagem ou na teoria, mas na prática e por algum tempo. Apesar de jovem, Ana Luísa Proença já tem mundo. E não precisou de viajar muito para além daquilo que viajou, entre a sua aldeia, Telhado, no Fundão, e Santarém. Na juventude fez voluntariado, trabalhando com idosos e crianças. Depois da licenciatura em Educação Social, trabalhou onze anos na Santa Casa da Misericórdia de Santarém, onde começou por fazer o acompanhamento a toxicodependentes e alcoólicos em reabilitação ou com consumos activos. Actualmente, como responsável pelo Gabinete de Apoio ao Estudante do ISLA Santarém, a sua ambição é continuar a crescer profissionalmente… a ganhar ainda mais mundo.

