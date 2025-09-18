uma parceria com o Jornal Expresso
18/09/2025

Última Página de Honra | 18-09-2025 07:00

António Pedro Borges e Miguel Carrinho

António Pedro Borges, que na escola tinha a alcunha de “o verdadeiro cromo” e dizia, aos 11 anos, que queria vir a ser presidente de câmara do Sardoal, como o pai, fez 18 anos a 22 de Agosto, e entrou para a Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa. Já não usa a famosa mochila verde onde transportava, para além dos livros, tudo aquilo que lhe poderia ser necessário no dia-a-dia, mas mantém a mesma simpatia, bom humor e determinação. Tendo crescido numa casa cheia de livros, música e amor, continua a ver crescer o orgulho que pais e irmãs sentem por ele, e que não escondem. Quem não ouviu já o pai, Miguel Borges, falar da classificação de vinte valores que obteve no exame de Geometria Descritiva? .

Somos mais felizes se contribuirmos para a felicidade dos outros, é um pensamento que norteia a vida de Miguel Carrinho, director-geral da Águas do Ribatejo. De sorriso fácil e sem problemas de consciência que lhe tirem o sono, diz que o segredo da sua tranquilidade é dar o máximo diariamente e não se preocupar demasiado com aquilo que os outros dizem, porque, cada cabeça sua sentença. E a empresa que gere serve mais de cento e cinquenta mil consumidores. Miguel Carrinho disse recentemente que a empresa colocou como estratégia o aproveitamento ao máximo dos fundos comunitários, e que uma das suas principais preocupações é continuar o trabalho para diminuir a quantidade de água não facturada, nomeadamente por perdas, consumos ilícitos e outros.

