António Pedro Borges e Miguel Carrinho

António Pedro Borges, que na escola tinha a alcunha de “o verdadeiro cromo” e dizia, aos 11 anos, que queria vir a ser presidente de câmara do Sardoal, como o pai, fez 18 anos a 22 de Agosto, e entrou para a Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa. Já não usa a famosa mochila verde onde transportava, para além dos livros, tudo aquilo que lhe poderia ser necessário no dia-a-dia, mas mantém a mesma simpatia, bom humor e determinação. Tendo crescido numa casa cheia de livros, música e amor, continua a ver crescer o orgulho que pais e irmãs sentem por ele, e que não escondem. Quem não ouviu já o pai, Miguel Borges, falar da classificação de vinte valores que obteve no exame de Geometria Descritiva? .