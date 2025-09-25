José Luís Rodrigues e Carlos Ferreira partilhe no Facebook José Luís Rodrigues considera-se uma pessoa prudente, que gosta de jogar pelo seguro e de resolver desafios. Carlos Ferreira é um fotógrafo premiado na arte de fotografar casamentos.

José Luís Rodrigues considera-se uma pessoa prudente, que gosta de jogar pelo seguro e de resolver desafios. Em criança sonhou ser piloto da Força Aérea. Vivia na Póvoa de Santa Iria e, ali ao lado, em Alverca do Ribatejo, onde chegou a morar, funcionavam as, então designadas, Oficinas Gerais de Material Aeronáutico. O avião da vida levou-o noutra direcção, para o ramo dos automatismos. E ele respondeu bem ao desafio. É um dos sócios-gerentes da Acessomatic e não se vê a fazer outra coisa, nem sequer a pilotar um sofisticado F-16. Agora o seu sonho é ter mais tempo para estar com a família mas sem deixar de trabalhar. E fica sempre surpreendido quando encontra quem nunca teve sonhos nem vontade de trabalhar.