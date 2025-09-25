José Luís Rodrigues e Carlos Ferreira
José Luís Rodrigues considera-se uma pessoa prudente, que gosta de jogar pelo seguro e de resolver desafios. Em criança sonhou ser piloto da Força Aérea. Vivia na Póvoa de Santa Iria e, ali ao lado, em Alverca do Ribatejo, onde chegou a morar, funcionavam as, então designadas, Oficinas Gerais de Material Aeronáutico. O avião da vida levou-o noutra direcção, para o ramo dos automatismos. E ele respondeu bem ao desafio. É um dos sócios-gerentes da Acessomatic e não se vê a fazer outra coisa, nem sequer a pilotar um sofisticado F-16. Agora o seu sonho é ter mais tempo para estar com a família mas sem deixar de trabalhar. E fica sempre surpreendido quando encontra quem nunca teve sonhos nem vontade de trabalhar.
Carlos Ferreira é um fotógrafo premiado na arte de fotografar casamentos. Especializou-se e é um dos melhores. Não tirou a especialidade em três anos, mas em trinta. Mais de trinta, para dizer a verdade. Irreverente, descontraído e bom comunicador, contribuiu para desfazer a ideia de que qualquer curioso pode fazer o que faz. E contribuiu para acabar com os torcicolos e outras dores musculares com que os noivos ficavam, após cada sessão de fotografias, devido às poses forçadas. Começou a trabalhar aos treze anos na construção civil. Foi servente e serralheiro e ganhou dinheiro para comprar a primeira máquina. Depois trabalhou num estúdio de fotografia até abrir o seu. Nunca perdeu o sorriso nem a vontade de ver os outros sorrirem.