02/10/2025

Última Página de Honra | 02-10-2025

As duas fotografias que publicamos esta semana na Última Página de Honra, foram tiradas a 3 Março de 2018 na entrega de prémios Personalidade do Ano de O MIRANTE, no Teatro Virgínia, em Torres Novas.

A situação repetiu-se agora, passados mais de sete anos, no passado domingo, 28 de Setembro, no Coliseu dos Recreios, na Gala dos Globos de Ouro da SIC, quando Francisco Pedro Balsemão, entregou o Globo de Ouro Mérito e Excelência, ao mesmo Júlio Isidro que sublinhou o seu “Muito Obrigado”, com a frase “Tiveram Memória”. A publicação destas duas fotos neste espaço, é feita para sublinhar a nossa admiração por Júlio Isidro; a nossa ligação de mais de duas décadas ao grupo Impresa, e também... por termos Memória!.

