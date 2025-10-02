As duas fotografias que publicamos esta semana na Última Página de Honra, foram tiradas a 3 Março de 2018 na entrega de prémios Personalidade do Ano de O MIRANTE, no Teatro Virgínia, em Torres Novas. O CEO do Grupo Impresa, Francisco Pedro Balsemão, entrega o Prémio Personalidade do Ano - Nacional, a Júlio Isidro. Na altura, o premiado referiu ser “extraordinário” que, sendo ele apresentador e produtor da RTP, ter sido o CEO da Impresa (proprietário da SIC), o escolhido para lhe entregar o prémio.

A situação repetiu-se agora, passados mais de sete anos, no passado domingo, 28 de Setembro, no Coliseu dos Recreios, na Gala dos Globos de Ouro da SIC, quando Francisco Pedro Balsemão, entregou o Globo de Ouro Mérito e Excelência, ao mesmo Júlio Isidro que sublinhou o seu “Muito Obrigado”, com a frase “Tiveram Memória”. A publicação destas duas fotos neste espaço, é feita para sublinhar a nossa admiração por Júlio Isidro; a nossa ligação de mais de duas décadas ao grupo Impresa, e também... por termos Memória!.