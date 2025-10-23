Carlos Coutinho e Luís Silva
Carlos Coutinho não foi a votos para a presidência da Câmara de Benavente por causa da lei da limitação de mandatos, mas viu a sua força política perder a presidência para o PSD. Luís Silva sempre foi um autarca de proximidade e, por isso, lhe damos a última página de honra como merece.
Carlos Coutinho não foi a votos para a presidência da Câmara de Benavente por causa da lei da limitação de mandatos, mas viu a sua força política perder a presidência para o PSD. A votação foi muito dividida e o concelho passou de muitas maiorias absolutas para uma gestão que vai ter que envolver vereadores de quatro partidos. Carlos Coutinho é uma pessoa e um autarca exemplar, daqueles que vão ficar na História por terem servido a comunidade sem cedências a outros interesses que não os da defesa do interesse público. Carlos Coutinho pertence ainda a uma geração de autarcas, ou deu continuidade ao trabalho de muitos, como Sousa Gomes (Almeirim), Sérgio Carrinho (Chamusca) Mário Albuquerque (Ourém), António Mendes (Constância), entre muitos outros. Uma última página de honra para quem também nos honra como ribatejanos e defensores do nosso território.
Na vida política vale tudo. Na vida política não vale tudo. As duas frases estão certas para descrever a realidade embora sejam antagónicas. A verdade é que é mesmo assim. A política permite que os seus protagonistas mintam e façam demagogia sem que lhes cresça o nariz. Nestas últimas eleições autárquicas houve quem ficasse de fora por ter sido excluído pelos seus camaradas e aceitou, embora sem dar luta e tentar demonstrar que estavam a ser injustos. É o caso de Luís Silva, que era vice-presidente em Torres Novas. Quando soubemos que ia ficar de fora das listas falámos com ele mas não obtivemos mais do que palavras de circunstância. “Confie demais. Não contam comigo? Paciência!”. “Vou à minha vida. Não sou de guerras”. Luís Silva sempre foi um autarca de proximidade e, por isso, lhe damos a última página de honra como merece.