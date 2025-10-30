Paula Rodrigues e Rodolfo Cruz partilhe no Facebook Paula Rodrigues, sócia-gerente da PestRochas, em Alverca do Ribatejo, é determinada, positiva, incansável, empreendedora e bem disposta. Uma cara bem conhecida no Ateneu Artístico Cartaxense é a de Rodolfo Cruz.

Paula Rodrigues, sócia-gerente da PestRochas, em Alverca do Ribatejo, é determinada, positiva, incansável, empreendedora e bem disposta. Quando andava a estudar, nas férias, chegou a trabalhar numa loja dos trezentos, na altura em que havia lojas dos trezentos, porque queria ter o seu dinheiro e ser independente. Natural de Lisboa, casou cedo, foi para o Norte, para Resende, voltou para Sul e fixou-se em Arcena, Alverca. Trabalhou numa fábrica de contadores da água, foi enfermeira e agora trata da exterminação de pragas. O que sempre a motivou foi ajudar pessoas. E foi isso que sempre fez, e faz agora, de há vinte anos para cá, acabando com baratas, ratos, mosquitos e caruncho. Fica muito bem nesta nossa última página de honra.