30/10/2025

Última Página de Honra | 30-10-2025 07:00

Paula Rodrigues e Rodolfo Cruz

Paula Rodrigues, sócia-gerente da PestRochas, em Alverca do Ribatejo, é determinada, positiva, incansável, empreendedora e bem disposta. Quando andava a estudar, nas férias, chegou a trabalhar numa loja dos trezentos, na altura em que havia lojas dos trezentos, porque queria ter o seu dinheiro e ser independente. Natural de Lisboa, casou cedo, foi para o Norte, para Resende, voltou para Sul e fixou-se em Arcena, Alverca. Trabalhou numa fábrica de contadores da água, foi enfermeira e agora trata da exterminação de pragas. O que sempre a motivou foi ajudar pessoas. E foi isso que sempre fez, e faz agora, de há vinte anos para cá, acabando com baratas, ratos, mosquitos e caruncho. Fica muito bem nesta nossa última página de honra.

Uma cara bem conhecida no Ateneu Artístico Cartaxense é a de Rodolfo Cruz. Começou por trabalhar como funcionário administrativo e é actualmente assistente de direcção, mas antes de chegar ao Cartaxo e ao Ateneu, percorreu outros caminhos, que lhe deram perspectiva de vida e experiência humana. Natural de Vale de Santarém, começou a trabalhar, aos 19 anos, numa oficina de pintura automóvel na Póvoa da Isenta e trabalhou depois numa fábrica de processamento de carnes. Fez algumas formações em liderança e motivação de equipas e tem vindo a adiar uma licenciatura ligada ao marketing e gestão de eventos. Como participa regularmente nas iniciativas que a colectividade organiza para angariar fundos, é como se já estivesse a fazer o estágio.

