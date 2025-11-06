Carlos Carrão e Maria da Luz Rosinha partilhe no Facebook Carlos Carrão foi presidente da Câmara Municipal de Tomar entre Fevereiro de 2012 e Setembro de 2013, na sequência da demissão do presidente eleito, Corvêlo de Sousa. Em Abril de 2022, numa entrevista a O MIRANTE, Maria da Luz Rosinha, confessava que não media regularmente a tensão arterial, para não se assustar.

Carlos Carrão foi presidente da Câmara Municipal de Tomar entre Fevereiro de 2012 e Setembro de 2013, na sequência da demissão do presidente eleito, Corvêlo de Sousa. Na prática exercia o cargo desde Novembro de 2011, quando o presidente deixou de exercer o cargo. Afável, cordato, mas politicamente aguerrido, Carlos Carrão, Técnico Oficial de Contas, colaborador da imprensa regional e membro de várias associações locais, foi o candidato do PSD às autárquicas de 2013, tendo sido derrotado. Doze anos depois o presidente daquela autarquia volta a ser Carrão, mas Tiago de nome próprio. Filho de peixe sabe nadar, diz a voz popular. E é impossível não ver a influência do pai no destino político do filho.