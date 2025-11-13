Jiteshkumar Balkrisna e Mário Ferreira
Jiteshkumar Balkrisna nasceu em Moçambique, estudou na Índia e está em Portugal há quase quarenta anos. Mário Ferreira é licenciado em História e tem um mestrado em História dos Descobrimentos e da Expansão Portuguesa.
Há uma empresa de distribuição de produtos de higiene e perfumaria, em Vialonga, chamada Barbárvore. Foi criada e é gerida por um empresário, filho e neto de empresários que, em vez de futebol, golfe ou ténis, é jogador de críquete. E para quem não sabe, joga-se críquete em Portugal, e o nosso escolhido para a Última Página de Honra desta semana já representou a selecção nacional. Jiteshkumar Balkrisna nasceu em Moçambique, estudou na Índia e está em Portugal há quase quarenta anos. É afável, mas exigente, e fiel aos seus fornecedores. Defende que devemos apostar mais em produtos nacionais. Tem duas características que muitos gostam de elogiar, mas não de praticar. Diz o que pensa e é pontual.
Mário Ferreira é licenciado em História e tem um mestrado em História dos Descobrimentos e da Expansão Portuguesa. Foi professor de História durante 17 anos na Escola Mestre Martins Correia, na Golegã e, de há quatro anos para cá, assumiu as funções de director do Agrupamento de Escolas daquele concelho, tendo sido reeleito em Março. Tenta compensar as saudades das salas de aulas, contactando os alunos nos intervalos que, segundo diz, mantêm a tradição de serem bastante animados. Não poupa nos elogios a professores, funcionários e pais. Fala dos alunos dizendo que são muito afectivos e que gostam de lhe dizer o que podia ser melhor. E uma das coisas que o Governo pode melhorar é a forma como os alunos estrangeiros são integrados.