uma parceria com o Jornal Expresso
13/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Última Página de Honra | 13-11-2025 07:00

Jiteshkumar Balkrisna e Mário Ferreira

Jiteshkumar Balkrisna e Mário Ferreira
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Jiteshkumar Balkrisna nasceu em Moçambique, estudou na Índia e está em Portugal há quase quarenta anos. Mário Ferreira é licenciado em História e tem um mestrado em História dos Descobrimentos e da Expansão Portuguesa.

Há uma empresa de distribuição de produtos de higiene e perfumaria, em Vialonga, chamada Barbárvore. Foi criada e é gerida por um empresário, filho e neto de empresários que, em vez de futebol, golfe ou ténis, é jogador de críquete. E para quem não sabe, joga-se críquete em Portugal, e o nosso escolhido para a Última Página de Honra desta semana já representou a selecção nacional. Jiteshkumar Balkrisna nasceu em Moçambique, estudou na Índia e está em Portugal há quase quarenta anos. É afável, mas exigente, e fiel aos seus fornecedores. Defende que devemos apostar mais em produtos nacionais. Tem duas características que muitos gostam de elogiar, mas não de praticar. Diz o que pensa e é pontual.

Mário Ferreira é licenciado em História e tem um mestrado em História dos Descobrimentos e da Expansão Portuguesa. Foi professor de História durante 17 anos na Escola Mestre Martins Correia, na Golegã e, de há quatro anos para cá, assumiu as funções de director do Agrupamento de Escolas daquele concelho, tendo sido reeleito em Março. Tenta compensar as saudades das salas de aulas, contactando os alunos nos intervalos que, segundo diz, mantêm a tradição de serem bastante animados. Não poupa nos elogios a professores, funcionários e pais. Fala dos alunos dizendo que são muito afectivos e que gostam de lhe dizer o que podia ser melhor. E uma das coisas que o Governo pode melhorar é a forma como os alunos estrangeiros são integrados.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Vale Tejo
    12-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar