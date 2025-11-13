Jiteshkumar Balkrisna e Mário Ferreira partilhe no Facebook Jiteshkumar Balkrisna nasceu em Moçambique, estudou na Índia e está em Portugal há quase quarenta anos. Mário Ferreira é licenciado em História e tem um mestrado em História dos Descobrimentos e da Expansão Portuguesa.

Há uma empresa de distribuição de produtos de higiene e perfumaria, em Vialonga, chamada Barbárvore. Foi criada e é gerida por um empresário, filho e neto de empresários que, em vez de futebol, golfe ou ténis, é jogador de críquete. E para quem não sabe, joga-se críquete em Portugal, e o nosso escolhido para a Última Página de Honra desta semana já representou a selecção nacional. Jiteshkumar Balkrisna nasceu em Moçambique, estudou na Índia e está em Portugal há quase quarenta anos. É afável, mas exigente, e fiel aos seus fornecedores. Defende que devemos apostar mais em produtos nacionais. Tem duas características que muitos gostam de elogiar, mas não de praticar. Diz o que pensa e é pontual.