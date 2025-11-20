A última página de honra desta semana é para recordar o nosso último encontro à mesa nos 25 anos do jornal, onde juntámos cerca de mil convidados num restaurante de Almeirim.

A última página de honra desta semana é para recordar o nosso último encontro à mesa nos 25 anos do jornal, onde juntámos cerca de mil convidados num restaurante de Almeirim. Orlando Ferreira e a esposa “Nené”; António Paiva e António Marques; Jorge Pires e a esposa Ofélia Sousa, e Marco Rodrigues e Luísa Antunes, os dois mais antigos líderes do sector administrativo e comercial da empresa editora de O MIRANTE. Está prometido que nos 40 anos, se lá chegarmos, voltaremos a reunir à mesa a grande família de O MIRANTE.