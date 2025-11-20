Última Página de Honra | 20-11-2025 07:00
Última Página de Honra
A última página de honra desta semana é para recordar o nosso último encontro à mesa nos 25 anos do jornal, onde juntámos cerca de mil convidados num restaurante de Almeirim.
A última página de honra desta semana é para recordar o nosso último encontro à mesa nos 25 anos do jornal, onde juntámos cerca de mil convidados num restaurante de Almeirim. Orlando Ferreira e a esposa “Nené”; António Paiva e António Marques; Jorge Pires e a esposa Ofélia Sousa, e Marco Rodrigues e Luísa Antunes, os dois mais antigos líderes do sector administrativo e comercial da empresa editora de O MIRANTE. Está prometido que nos 40 anos, se lá chegarmos, voltaremos a reunir à mesa a grande família de O MIRANTE.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1744
19-11-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1744
19-11-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1742
19-11-2025
Capa Vale Tejo
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
19-11-2025
Especiais de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar