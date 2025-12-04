Jorge de Aguiar e Simone Lopes
O pediatra Jorge de Aguiar nasceu num moinho, na Ribeira do Alcaide, em Trancoso, e em criança não sonhava ser médico, quando fosse grande. O ar tranquilo de Simone Lopes é o melhor cartão de visita para o espaço que criou no Vale de Santarém, o Refúgio da Quinta Nere Maitia.
O pediatra Jorge de Aguiar nasceu num moinho, na Ribeira do Alcaide, em Trancoso, e em criança não sonhava ser médico, quando fosse grande. Os pais também não pensavam nisso. Fez o ensino primário, numa escola a três quilómetros de casa, deslocando-se a pé. Aos 14 anos foi trabalhar para Lisboa, como paquete, e tirou o curso comercial, à noite. Fez o serviço militar em Macau. Trabalhou dez anos num banco, durante os quais se licenciou em medicina. Foi médico de família no Carregado, especializou-se em pediatria e trabalhou no Hospital Vila Franca de Xira. Fundou a Clínica Central do Carregado e tem duas filhas médicas, que não nasceram num moinho, não iam para a escola a pé não começaram a trabalhar aos 14 anos. O ar de pessoa realizada de Jorge Aguiar fala por ele.
O ar tranquilo de Simone Lopes é o melhor cartão de visita para o espaço que criou no Vale de Santarém, o Refúgio da Quinta Nere Maitia. Nascida em França, de pais portugueses, viveu no Canadá, estudou em Coimbra e viveu no Arizona, após ter casado com Patrick Gilbert com quem veio para Portugal, onde sempre tinha pensado voltar. No meio da intranquilidade generalizada que se vive no mundo, Simone idealizou e concretizou um espaço, onde quem chega, mesmo cansado ou zangado, consegue recuperar, de um dia para o outro, a capacidade de sorrir e de respirar paz e tranquilidade, em perfeita comunhão com a natureza. Quem já teve oportunidade de contactar com ela e de a ver rir de forma aberta, luminosa e franca, sabe que é verdade.