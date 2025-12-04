Jorge de Aguiar e Simone Lopes partilhe no Facebook O pediatra Jorge de Aguiar nasceu num moinho, na Ribeira do Alcaide, em Trancoso, e em criança não sonhava ser médico, quando fosse grande. O ar tranquilo de Simone Lopes é o melhor cartão de visita para o espaço que criou no Vale de Santarém, o Refúgio da Quinta Nere Maitia.

O pediatra Jorge de Aguiar nasceu num moinho, na Ribeira do Alcaide, em Trancoso, e em criança não sonhava ser médico, quando fosse grande. Os pais também não pensavam nisso. Fez o ensino primário, numa escola a três quilómetros de casa, deslocando-se a pé. Aos 14 anos foi trabalhar para Lisboa, como paquete, e tirou o curso comercial, à noite. Fez o serviço militar em Macau. Trabalhou dez anos num banco, durante os quais se licenciou em medicina. Foi médico de família no Carregado, especializou-se em pediatria e trabalhou no Hospital Vila Franca de Xira. Fundou a Clínica Central do Carregado e tem duas filhas médicas, que não nasceram num moinho, não iam para a escola a pé não começaram a trabalhar aos 14 anos. O ar de pessoa realizada de Jorge Aguiar fala por ele.