Ana Maria Soares e Paula Quadros
Ana Maria Soares é professora de Língua e Cultura Portuguesa da Universidade Nacional Kapodistrias de Atenas, na Grécia, país onde vive desde 1989. Paula Quadros é, desde Março de 2010, directora do Estabelecimento Prisional de Torres Novas, que acolhe, exclusivamente, reclusos em regime aberto.
Ana Maria Soares é professora de Língua e Cultura Portuguesa da Universidade Nacional Kapodistrias de Atenas, na Grécia, país onde vive desde 1989, altura em que para lá foi, a fim de se doutorar em Filosofia, com uma bolsa do Ministério da Educação. Foi e ficou. Grécia e Portugal têm em comum estarem num extremo da Europa, serem países pequenos e terem tido revoluções em 1974 que derrubaram ditaduras, mas gregos e portugueses não são parecidos. “Os portugueses são mais calmos, mais tranquilos, mais organizados. Os gregos gesticulam muito, falam muito alto, quase aos gritos”, explicou ela, numa entrevista a O MIRANTE, no tom calmo e tranquilo com que ondulam as searas e murmuram os regatos, da sua Chamusca natal.
Paula Quadros é, desde Março de 2010, directora do Estabelecimento Prisional de Torres Novas, que acolhe, exclusivamente, reclusos em regime aberto. Tem obtido excelentes resultados com o modelo que implementou, único no país, que prepara a saída dos prisioneiros em articulação com a comunidade local. Comunicativa, positiva e trabalhadora incansável, encara a sua missão com realismo porque a vida lhe ensinou que nem todos os reclusos querem ser ajudados, nem são passíveis de ser reinseridos. A alguns dias de deixar as actuais funções, não desanima no objectivo de contribuir para uma sociedade melhor, esteja onde estiver. Mestre em Psicologia Clínica, é também Mestre em Humanismo, com sólida e inabalável formação teórica e prática.