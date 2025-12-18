Ana Maria Soares e Paula Quadros partilhe no Facebook Ana Maria Soares é professora de Língua e Cultura Portuguesa da Universidade Nacional Kapodistrias de Atenas, na Grécia, país onde vive desde 1989. Paula Quadros é, desde Março de 2010, directora do Estabelecimento Prisional de Torres Novas, que acolhe, exclusivamente, reclusos em regime aberto.

Ana Maria Soares é professora de Língua e Cultura Portuguesa da Universidade Nacional Kapodistrias de Atenas, na Grécia, país onde vive desde 1989, altura em que para lá foi, a fim de se doutorar em Filosofia, com uma bolsa do Ministério da Educação. Foi e ficou. Grécia e Portugal têm em comum estarem num extremo da Europa, serem países pequenos e terem tido revoluções em 1974 que derrubaram ditaduras, mas gregos e portugueses não são parecidos. “Os portugueses são mais calmos, mais tranquilos, mais organizados. Os gregos gesticulam muito, falam muito alto, quase aos gritos”, explicou ela, numa entrevista a O MIRANTE, no tom calmo e tranquilo com que ondulam as searas e murmuram os regatos, da sua Chamusca natal.