25/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Última Página de Honra | 25-12-2025 07:00

Sérgio Neves e José Ferreira

Um dos objectivos de Sérgio Neves é contribuir para que o mundo seja melhor. José Ferreira é um gestor de emoções que, no seu dia-a-dia, enquanto corta a carne das encomendas dos clientes, também lhes dá simpatia, boa disposição e algum apoio emocional.

Exigente, concentrado no que faz e paciente, recusa ser egocêntrico e procura conhecer-se cada vez mais a si próprio, para poder compreender e aceitar os outros. Sócio-gerente da Oferta Adequada, loja de ortopedia, e sócio da Agil, empresa de contabilidade e apoio à gestão de empresas, em Torres Novas, diz que não basta desejar e ficar de braços cruzados à espera. Considera que a felicidade é uma média dos momentos felizes. Gosta de ser empresário porque a actividade lhe exige criatividade permanente. Se tivesse engenho e arte gostava de escrever um livro sobre a sua vida, não para se glorificar, mas para partilhar experiências.

Co-proprietário da cadeia de talhos "O Rei Das Carnes", na Póvoa de Santa Iria, tem tanto de qualidades humanas e empatia como de capacidade técnica e profissionalismo. Sobre a profissão diz que tem que ser muito meticuloso e estudar bem a peça que vai cortar, para não estragar a refeição das pessoas. Sobre a sua intuitiva forma de lidar com os outros, o que o move é encontrar a melhor maneira de os ajudar a enfrentar a vida, de forma positiva. E às vezes basta uma palavra, um sorriso, uma graça. Ele sabe-o bem, porque dá consultas há mais de trinta anos.

