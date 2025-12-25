Sérgio Neves e José Ferreira partilhe no Facebook Um dos objectivos de Sérgio Neves é contribuir para que o mundo seja melhor. José Ferreira é um gestor de emoções que, no seu dia-a-dia, enquanto corta a carne das encomendas dos clientes, também lhes dá simpatia, boa disposição e algum apoio emocional.

Um dos objectivos de Sérgio Neves é contribuir para que o mundo seja melhor. Exigente, concentrado no que faz e paciente, recusa ser egocêntrico e procura conhecer-se cada vez mais a si próprio, para poder compreender e aceitar os outros. Sócio-gerente da Oferta Adequada, loja de ortopedia, e sócio da Agil, empresa de contabilidade e apoio à gestão de empresas, em Torres Novas, diz que não basta desejar e ficar de braços cruzados à espera. Considera que a felicidade é uma média dos momentos felizes. Gosta de ser empresário porque a actividade lhe exige criatividade permanente. Se tivesse engenho e arte gostava de escrever um livro sobre a sua vida, não para se glorificar, mas para partilhar experiências.