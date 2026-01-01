Rufina Costa e Catarina Farias partilhe no Facebook Rufina Costa, Directora do Agrupamento de Escolas Verde Horizonte, em Mação, foi protegida pelos três irmãos mais velhos durante a infância e aprendeu com eles e com os pais o valor da família e da empatia. A médica dentista Catarina Farias, natural de Recife, no Brasil, começou o seu percurso profissional numa zona carenciada do seu país onde por vezes recebia frutas ou galinhas, como agradecimento.

Tem um sorriso permanente de pessoa que trabalha para ser feliz e para ver os outros felizes. Não é avara no uso da palavra obrigado e sabe pedir desculpa quando percebe que errou ou que está em falta. Rufina Costa, Directora do Agrupamento de Escolas Verde Horizonte, em Mação, foi protegida pelos três irmãos mais velhos durante a infância e aprendeu com eles e com os pais o valor da família e da empatia. Na escola primária teve uma professora que considera ter sido uma referência na forma como tratava os alunos. Despertou para a leitura em criança e leu muito. Continuou a ler e incutiu o gosto pela leitura às filhas e a inúmeros alunos. Ser professora de português surgiu naturalmente. Valoriza o sossego e a privacidade, mas é determinada e activa.