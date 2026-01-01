Rufina Costa e Catarina Farias
Tem um sorriso permanente de pessoa que trabalha para ser feliz e para ver os outros felizes. Não é avara no uso da palavra obrigado e sabe pedir desculpa quando percebe que errou ou que está em falta. Rufina Costa, Directora do Agrupamento de Escolas Verde Horizonte, em Mação, foi protegida pelos três irmãos mais velhos durante a infância e aprendeu com eles e com os pais o valor da família e da empatia. Na escola primária teve uma professora que considera ter sido uma referência na forma como tratava os alunos. Despertou para a leitura em criança e leu muito. Continuou a ler e incutiu o gosto pela leitura às filhas e a inúmeros alunos. Ser professora de português surgiu naturalmente. Valoriza o sossego e a privacidade, mas é determinada e activa.
A médica dentista Catarina Farias, natural de Recife, no Brasil, começou o seu percurso profissional numa zona carenciada do seu país onde por vezes recebia frutas ou galinhas, como agradecimento. E em Portugal, enquanto aguardava pela validação do seu diploma, para poder exercer como dentista, trabalhou como assistente dentária, andando de clínica em clínica. Ganhou resistência e aprendeu outros lados da vida. Desenvolveu o seu lado humano que já era grande. Ficou com um sorriso ainda mais luminoso e um coração ainda mais aberto para os outros. Mais bem preparada para transformar vidas através da saúde. Abriu a DecorSorriso há dez anos, em Samora Correia, onde vivia e onde se sentia em casa. Foi bem recebida e é, desde sempre, uma pessoa da terra.