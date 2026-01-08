Sara Roque e Ana Gil partilhe no Facebook Sara Roque abriu uma lavandaria tradicional, em Fazendas de Almeirim, porque queria ter tempo para a filha que, na altura, em 2002, tinha dois anos. Estar disponível e contactável é o lema de Ana Gil, sócia-gerente da Admifícios, empresa de gestão de condomínios de Arcena, Alverca do Ribatejo.

Abriu uma lavandaria tradicional, em Fazendas de Almeirim, porque queria ter tempo para a filha que, na altura, em 2002, tinha dois anos. Não se arrepende e gosta do que faz e da relação com os clientes. É pouco provável que a filha venha dar sequência ao negócio, mas Sara Roque considera isso natural porque cada um deve seguir o seu próprio caminho. No caso dela, começou por trabalhar no campo ainda adolescente e o seu primeiro emprego a sério foi numa óptica. Já tinha a lavandaria quando arranjou tempo para continuar a estudar. Na brincadeira, perguntavam-lhe se era preciso o 12º ano para passar a ferro. Os clientes gostam de conversar com ela, quando há tempo. E confiam nela, tanto em termos pessoais, como profissionais… por mais difíceis que sejam as nódoas.