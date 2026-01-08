Sara Roque e Ana Gil
Abriu uma lavandaria tradicional, em Fazendas de Almeirim, porque queria ter tempo para a filha que, na altura, em 2002, tinha dois anos. Não se arrepende e gosta do que faz e da relação com os clientes. É pouco provável que a filha venha dar sequência ao negócio, mas Sara Roque considera isso natural porque cada um deve seguir o seu próprio caminho. No caso dela, começou por trabalhar no campo ainda adolescente e o seu primeiro emprego a sério foi numa óptica. Já tinha a lavandaria quando arranjou tempo para continuar a estudar. Na brincadeira, perguntavam-lhe se era preciso o 12º ano para passar a ferro. Os clientes gostam de conversar com ela, quando há tempo. E confiam nela, tanto em termos pessoais, como profissionais… por mais difíceis que sejam as nódoas.
Estar disponível e contactável é o lema de Ana Gil, sócia-gerente da Admifícios, empresa de gestão de condomínios de Arcena, Alverca do Ribatejo. Com um sorriso contido, mas revelador de uma faceta bem-humorada, diz que não tem medo do trabalho. E não é uma declaração de circunstância. Natural de Benquerença, Penamacor, onde estudou até ao 12º ano, viveu em Castelo Branco, antes de vir para Lisboa. Trabalhou numa pastelaria em Paço de Arcos, fez formações, trabalhou em contabilidade e ainda passou pelos recursos humanos do Instituto Superior de Agronomia, antes de começar a trabalhar no ramo da gestão e administração de condomínios, e formar a sua própria empresa. É uma pessoa calma, que ficará mais calma e feliz se, algum dia, os políticos acabarem com o excesso de burocracia.