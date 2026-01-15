Ana Gaudêncio e Luís Lopes
Uma pessoa positiva, bem-disposta, imaginativa e com tendência para ver sempre o lado positivo da vida, mesmo quando tudo parece escuro e nublado. Ana Gaudêncio é professora e sempre quis ser professora. Brincava aos professores quando era criança, no largo ao pé da casa dos pais, em Vale de Figueira. Leva a profissão a sério mas consegue sorrir sem esforço e é uma líder que gosta de desafios e de concorrência. Viaja bastante e muitos dos destinos que escolhe são culturais. Cidades de Portugal e cidades da Europa. Criou a Escola de Línguas, Centro de Estudos e Campo de Férias, Grau de Prova, no Cartaxo, e tem como calmante natural, a música. Entre os seus desejos estão conseguir que os jovens leiam mais… e adoptar um dragão, como os das histórias.
Luís Lopes pertence à quarta geração da família que gere a Loja do Sal, nas Salinas de Rio Maior. Foi atleta de alto rendimento e estudou Psicologia de Alto Rendimento na Escola Superior de Desporto, mas nunca se afastou das Salinas. Começou a produzir sal, em criança, e a paixão foi crescendo. Saberes antigos que passaram do bisavô para o avô e depois para o pai, para o irmão mais velho e para ele. Os olhos acendem-se quando fala do que o motiva e orgulha. Está-lhe no sangue e na alma. Vêm pessoas de longe para ver uma das poucas explorações de sal-gema subterrâneo do país. E o sal inspira produtos como salatinos, chocolates com flor de sal, sabonetes, esfoliantes. Quando Luís Lopes nos mostra a brancura do sal, com as mãos em concha, está a mostrar-nos cultura.