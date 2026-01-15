Ana Gaudêncio e Luís Lopes partilhe no Facebook Ana Gaudêncio é professora e sempre quis ser professora. Brincava aos professores quando era criança, no largo ao pé da casa dos pais, em Vale de Figueira. Luís Lopes pertence à quarta geração da família que gere a Loja do Sal, nas Salinas de Rio Maior.

Uma pessoa positiva, bem-disposta, imaginativa e com tendência para ver sempre o lado positivo da vida, mesmo quando tudo parece escuro e nublado. Ana Gaudêncio é professora e sempre quis ser professora. Brincava aos professores quando era criança, no largo ao pé da casa dos pais, em Vale de Figueira. Leva a profissão a sério mas consegue sorrir sem esforço e é uma líder que gosta de desafios e de concorrência. Viaja bastante e muitos dos destinos que escolhe são culturais. Cidades de Portugal e cidades da Europa. Criou a Escola de Línguas, Centro de Estudos e Campo de Férias, Grau de Prova, no Cartaxo, e tem como calmante natural, a música. Entre os seus desejos estão conseguir que os jovens leiam mais… e adoptar um dragão, como os das histórias.