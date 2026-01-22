uma parceria com o Jornal Expresso
22/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Última Página de Honra | 22-01-2026 07:00

Margarida Santos e Dina Mendes

Margarida Santos e Dina Mendes
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Margarida Santos é directora técnica da Farmácia Romeiras, no Forte da Casa, onde brincou imenso quando era criança e quem ocupava aquele cargo era a sua mãe, Filomena Correia. Fazer os outros felizes é a preocupação diária de Dina Mendes. E para os fazer felizes também tem que se sentir feliz.

Em jovem, apaixonou-se pelo bailado clássico, mas uma outra paixão sobrepôs-se e determinou-lhe o futuro profissional. Margarida Santos é directora técnica da Farmácia Romeiras, no Forte da Casa, onde brincou imenso quando era criança e quem ocupava aquele cargo era a sua mãe, Filomena Correia. O local é uma segunda casa da família. Da mãe Filomena; do pai João Correia; da irmã Luísa Daniel, que também é farmacêutica. Um local onde todas as pessoas sabem que são recebidas com humanismo, compreensão e palavras de simpatia e conforto. Se o que importa numa profissão é a alegria e a felicidade que o seu exercício dá, o sorriso que lhe baila no rosto é elucidativo da forma como se sente a exercer a profissão que escolheu.

Fazer os outros felizes é a preocupação diária de Dina Mendes. E para os fazer felizes também tem que se sentir feliz. Em Alhandra, no restaurante Voltar ao Cais, é uma gestora de equilíbrios de gostos, de interesses e de paixões, tendo como pano de fundo a beleza do Tejo e a crueza da realidade. De tanto se colocar do lado dos clientes e dos colaboradores, por vezes tem que se afastar um pouco para se colocar do seu lado. E se sorri e tem um sorriso franco é por que tem conseguido encontrar o caminho certo, no emaranhado de opções que enfrenta. Formada em design da moda e com gosto pela arquitectura, anda há vinte e cinco anos a arquitectar diariamente a melhor forma de preservar a gastronomia tradicional, especialmente a que envolve os sabores do rio Tejo e da Lezíria.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Vale Tejo
    21-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar