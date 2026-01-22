Margarida Santos e Dina Mendes
Em jovem, apaixonou-se pelo bailado clássico, mas uma outra paixão sobrepôs-se e determinou-lhe o futuro profissional. Margarida Santos é directora técnica da Farmácia Romeiras, no Forte da Casa, onde brincou imenso quando era criança e quem ocupava aquele cargo era a sua mãe, Filomena Correia. O local é uma segunda casa da família. Da mãe Filomena; do pai João Correia; da irmã Luísa Daniel, que também é farmacêutica. Um local onde todas as pessoas sabem que são recebidas com humanismo, compreensão e palavras de simpatia e conforto. Se o que importa numa profissão é a alegria e a felicidade que o seu exercício dá, o sorriso que lhe baila no rosto é elucidativo da forma como se sente a exercer a profissão que escolheu.
Fazer os outros felizes é a preocupação diária de Dina Mendes. E para os fazer felizes também tem que se sentir feliz. Em Alhandra, no restaurante Voltar ao Cais, é uma gestora de equilíbrios de gostos, de interesses e de paixões, tendo como pano de fundo a beleza do Tejo e a crueza da realidade. De tanto se colocar do lado dos clientes e dos colaboradores, por vezes tem que se afastar um pouco para se colocar do seu lado. E se sorri e tem um sorriso franco é por que tem conseguido encontrar o caminho certo, no emaranhado de opções que enfrenta. Formada em design da moda e com gosto pela arquitectura, anda há vinte e cinco anos a arquitectar diariamente a melhor forma de preservar a gastronomia tradicional, especialmente a que envolve os sabores do rio Tejo e da Lezíria.