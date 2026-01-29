Ilídio Tomás Lopes e Carlos Fernandes partilhe no Facebook Ilídio Tomás Lopes, docente e investigador do ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, é natural do concelho de Abrantes, onde viveu até aos 18 anos, e tem uma antiga ligação a Santarém, onde foi professor da Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém, e seu director entre Maio de 2011 e Setembro de 2013. O bom momento da União Desportiva de Santarém deve-se a todos os que participam na vida do clube, desde dirigentes a associados, colaboradores e jogadores. O treinador da equipa sénior, Carlos Fernandes, está no clube desde 2023.

Ilídio Tomás Lopes, docente e investigador do ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, é natural do concelho de Abrantes, onde viveu até aos 18 anos, e tem uma antiga ligação a Santarém, onde foi professor da Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém, e seu director entre Maio de 2011 e Setembro de 2013. Com um vasto e diversificado currículo, tem exercido também funções de formador, assessor e administrador, nas mais variadas áreas. Pessoa acessível, cordial e franca, tem a capacidade de expressar ideias de forma clara e directa, respeitando os outros, mas sem abdicar de ser crítico. Numa das suas entrevistas a O MIRANTE, falando sobre o meio académico, defendeu que para crescer e emancipar-se não pode ficar fechado na sua concha e de pensar pequenino.