Carlos Grazina e Susana Pires

Os Bombeiros estão em situação de prontidão e disponibilidade, todos os dias e a qualquer hora. Não são os únicos, mas são dos que têm mais visibilidade, nomeadamente em alturas de catástrofes, como aconteceu nos últimos dias. Nesta Última Página de Honra, poderiam figurar inúmeros profissionais que estiveram na primeira linha do apoio às populações, e se optámos por Carlos Grazina, de seu nome completo Carlos Manuel Grazina Pedro, comandante da Companhia de Sapadores Bombeiros de Santarém, e Coordenador Municipal da Protecção Civil, é porque a sede de O MIRANTE fica em Santarém e tivemos oportunidade privilegiada de testemunhar de perto a determinação e empenho, dele e da sua equipa, que também foram fundamentais para que a edição desta semana pudesse ser feita e enviada aos assinantes.