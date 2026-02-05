uma parceria com o Jornal Expresso
05/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Última Página de Honra | 05-02-2026

Carlos Grazina e Susana Pires

Carlos Grazina e Susana Pires
Os Bombeiros estão em situação de prontidão e disponibilidade, todos os dias e a qualquer hora. Não são os únicos, mas são dos que têm mais visibilidade, nomeadamente em alturas de catástrofes, como aconteceu nos últimos dias. Nesta Última Página de Honra, poderiam figurar inúmeros profissionais que estiveram na primeira linha do apoio às populações, e se optámos por Carlos Grazina, de seu nome completo Carlos Manuel Grazina Pedro, comandante da Companhia de Sapadores Bombeiros de Santarém, e Coordenador Municipal da Protecção Civil, é porque a sede de O MIRANTE fica em Santarém e tivemos oportunidade privilegiada de testemunhar de perto a determinação e empenho, dele e da sua equipa, que também foram fundamentais para que a edição desta semana pudesse ser feita e enviada aos assinantes.

Susana Pires dedica-se, de alma e coração, aos outros, tanto na sua vida pessoal como a nível social e profissional. Enfermeira na Unidade de Cuidados na Comunidade de Vila Franca de Xira e Chefe do Agrupamento de Escuteiros 1164 de Alhandra, tudo o que faz é por gostar de o fazer. Por sentir que pode contribuir para uma sociedade melhor, mais justa e mais humana. Os problemas que o Serviço Nacional de Saúde enfrenta podem desanimá-la pontualmente, mas não lhe esmorecem a vontade. A crise de valores da sociedade dá-lhe ainda mais motivação para estar com os jovens nos Escuteiros, promovendo a amizade, a compaixão e a capacidade de ajudar o próximo, sem esperar receber nada em troca. Se dar o exemplo é uma forma de ensinar e motivar, muito aprende quem está ao lado de Susana Pires.

