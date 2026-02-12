uma parceria com o Jornal Expresso
12/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Última Página de Honra | 12-02-2026

Nuno Mira e Luís Albuquerque

Nuno Mira é um jovem com 34 anos que acabou de ganhar a presidência da câmara da Chamusca herdando uma autarquia governada durante três mandatos por um executivo amorfo, incompetente e irresponsável. A Chamusca é dos concelhos do país que tem a maior área florestal ainda não eucaliptizada, está situada entre a Charneca e a Lezíria com excelentes condições para atrair mais população, ao contrário daquilo que tem vindo a acontecer. Entre 2011 e 2021, o concelho registou uma das maiores quebras populacionais no distrito de Santarém, descendo de 10.120 habitantes para 8.530. Esta imagem é significativa da esperança neste jovem quadro do PS que, embora não tenha grande experiência política, pode compensar o seu desempenho rodeando-se de pessoas competentes. Na foto, a esposa do antigo vereador da CDU, José Melão (1936-2022), que governou o concelho durante mais de três décadas. Este abraço, que só pode ser motivo de orgulho, serviu também para a D. Irene oferecer a pasta de trabalho do seu marido.

O Concelho de Ourém está a passar por uma situação de calamidade que só sabe dar valor quem lá vive e sofreu as consequências do mau tempo. Luís Albuquerque é o líder da autarquia que, desde o primeiro momento, surgiu a clamar por ajuda, mas sem êxito. Ourém e toda a zona Centro estão longe dos poderes de Lisboa e a calamidade que atingiu milhares de famílias só começou a ter a atenção do Governo muito tarde. Duas semanas depois ainda há muita gente sem luz e água canalizada, com casas destelhadas, na melhor das situações tapadas com lonas; as telhas esgotaram no mercado, e as que vão aparecendo triplicaram de preço. A ajuda que chega de vários concelhos do país não é suficiente porque falta mão-de-obra e materiais e as empresas de comunicações demoram a repor os serviços. Luís Albuquerque é um autarca com experiência, mas certamente está a viver aquilo que nunca esperava. Do seu trabalho como líder da autarquia depende o bem-estar da população de Ourém.

