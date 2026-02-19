Violante Carvalho e João Silva partilhe no Facebook A avó materna de Violante Carvalho foi uma das responsáveis pela sua decisão de trabalhar na área da contabilidade. Não sorri muito mas faz sorrir muita gente. E não é por contar piadas. João Silva não é humorista mas osteopata, com clínica em Almeirim.

A avó materna de Violante Carvalho foi uma das responsáveis pela sua decisão de trabalhar na área da contabilidade. Ainda hoje, tantos anos passados, quem conhece a história e olha para o rosto sorridente da proprietária da VC Contabilidade, não pode deixar de ver ali a menina que tratava dos papéis e dactilografava as cartas do posto de combustíveis do Porto Alto, onde ela dava uma ajuda. Licenciada em gestão de empresas, com um mestrado em contabilidade, fiscalidade e auditoria, e um doutoramento em contabilidade, ela é bem mais que a tradicional contabilista, assumindo funções de consultora fiscal e estratégica, o que lhe exige, para além da actualização técnica permanente, uma informação sólida sobre o que se passa em Portugal e no mundo. E um pensamento crítico e humano.