Na semana em que se realiza a 21ª edição dos prémios Personalidade do Ano, que vai reunir cerca de meio milhar de convidados no Convento de S. Francisco, em Santarém, a dois passos da sede da redacção de O MIRANTE, recordamos quatro dos premiados de edições anteriores. Escolhemos o Juiz Carlos Alexandre, que recentemente tomou posse como presidente da Comissão de Combate à Fraude no Serviço Nacional de Saúde, a Juiz Albertina Pedroso, que é a primeira mulher presidente do Tribunal da Relação de Évora, Hermínio Martinho, uma personalidade conhecida e reconhecida ainda hoje da vida política regional e nacional, e José Cid, que aos 84 anos acaba de lançar um novo single. Os prémios Personalidade do Ano tiveram a sua primeira edição em 2005, e entre figuras do meio político, associativo, cultural e desportivo, já premiamos cerca de duas centenas e meia de personalidades. Essencialmente dirigido às pessoas e entidades da área de influência de O MIRANTE, como é o caso destas quatro personalidades que figuram nesta última página de honra, há oito anos instituímos também o Prémio Personalidade do Ano Nacional e criámos ainda o prémio Excelência e Prestígio.