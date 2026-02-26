uma parceria com o Jornal Expresso
26/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Última Página de Honra | 26-02-2026 07:00

Última Página de Honra

Última Página de Honra
Carlos Alexandre, Albertina Pedroso, Hermínio Martinho e José Cid
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Na semana em que se realiza a 21ª edição dos prémios Personalidade do Ano, que vai reunir cerca de meio milhar de convidados no Convento de S. Francisco, em Santarém, a dois passos da sede da redacção de O MIRANTE, recordamos quatro dos premiados de edições anteriores.

Na semana em que se realiza a 21ª edição dos prémios Personalidade do Ano, que vai reunir cerca de meio milhar de convidados no Convento de S. Francisco, em Santarém, a dois passos da sede da redacção de O MIRANTE, recordamos quatro dos premiados de edições anteriores. Escolhemos o Juiz Carlos Alexandre, que recentemente tomou posse como presidente da Comissão de Combate à Fraude no Serviço Nacional de Saúde, a Juiz Albertina Pedroso, que é a primeira mulher presidente do Tribunal da Relação de Évora, Hermínio Martinho, uma personalidade conhecida e reconhecida ainda hoje da vida política regional e nacional, e José Cid, que aos 84 anos acaba de lançar um novo single. Os prémios Personalidade do Ano tiveram a sua primeira edição em 2005, e entre figuras do meio político, associativo, cultural e desportivo, já premiamos cerca de duas centenas e meia de personalidades. Essencialmente dirigido às pessoas e entidades da área de influência de O MIRANTE, como é o caso destas quatro personalidades que figuram nesta última página de honra, há oito anos instituímos também o Prémio Personalidade do Ano Nacional e criámos ainda o prémio Excelência e Prestígio.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Vale Tejo
    25-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar